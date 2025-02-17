В МВД предупредили о новой схеме мошенников с фейковыми штрафами

Мошенники организуют массовую рассылку с ложными «официальными письмами» от ведомств. В них злоумышленники предупреждают о задолженностях и последующем аресте имущества в случае неуплаты. Об этом говориться в материалах МВД.

«Граждане получают «официальные письма» от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты. В уведомлении говорится, что просрочены платежи, указана конкретная сумма и прилагается QR-код или ссылка для перехода к оплате», — передаёт сообщение ведомства РИА «Новости».