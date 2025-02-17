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17 февраля, 08:58

В МВД предупредили о новой схеме мошенников с фейковыми штрафами

Мошенники организуют массовую рассылку с ложными «официальными письмами» от ведомств. В них злоумышленники предупреждают о задолженностях и последующем аресте имущества в случае неуплаты. Об этом говориться в материалах МВД.

«Граждане получают «официальные письма» от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты. В уведомлении говорится, что просрочены платежи, указана конкретная сумма и прилагается QR-код или ссылка для перехода к оплате»,передаёт сообщение ведомства РИА «Новости».

Запуганным жертвам мошенники предлагают провести оплату через СБП, мотивируя скидками, которые якобы действуют «только сейчас и при такой форме оплаты». Во избежание подобных ситуаций в ведомстве порекомендовали самостоятельно проверять штрафы только через Госуслуги и ФНС.

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Ранее юрист объяснил, по каким явным признакам реально отличить настоящие «Госуслуги» от фальшивых. Кроме того, Life.ru сообщал, что мошенники придумали новую схему для кражи электронной почты.

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Shutterstock / FOTODOM / Al.geba

Мария Любицкая
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