В МВД предупредили о новой схеме мошенников с фейковыми штрафами
Мошенники организуют массовую рассылку с ложными «официальными письмами» от ведомств. В них злоумышленники предупреждают о задолженностях и последующем аресте имущества в случае неуплаты. Об этом говориться в материалах МВД.
«Граждане получают «официальные письма» от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты. В уведомлении говорится, что просрочены платежи, указана конкретная сумма и прилагается QR-код или ссылка для перехода к оплате», — передаёт сообщение ведомства РИА «Новости».
Запуганным жертвам мошенники предлагают провести оплату через СБП, мотивируя скидками, которые якобы действуют «только сейчас и при такой форме оплаты». Во избежание подобных ситуаций в ведомстве порекомендовали самостоятельно проверять штрафы только через Госуслуги и ФНС.
Ранее юрист объяснил, по каким явным признакам реально отличить настоящие «Госуслуги» от фальшивых. Кроме того, Life.ru сообщал, что мошенники придумали новую схему для кражи электронной почты.
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