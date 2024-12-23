Юрист объяснил, как отличить настоящие «Госуслуги» от фальшивых
Юрист Адамс рекомендовал вводить адрес сайта «Госуслуг» вручную
Чтобы не стать жертвой мошенников и не лишиться денежных средств, адрес сайта «Госуслуг» лучше вводить вручную. А ещё можно сохранить ссылку на gosuslugi.ru и каждый раз вставлять её в адресную строку браузера. Аналогично нужно действовать и с другими официальными сайтами, предупредил юрист Давид Адамс.
«Даже если вам приходит письмо с предложением перейти на сайт по ссылке, лучше этого не делать. Ссылки могут вести на фальшивый сайт, который визуально выглядит как оригинал, но предназначен для кражи ваших данных», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Он также отметил, что аферисты зачастую используют домены с незначительными изменениями, например, добавляют лишние буквы или заменяют символы на похожие. По его словам, настоящий сайт должен начинаться с https:// — буква s означает безопасное соединение. А ещё следует обратить внимание на значок «замка» в адресной строке, который также подтверждает безопасность.
Кроме того, необходимо пользоваться антивирусными программами. Также эксперт призвал с осторожностью относиться к звонкам из банков или от «Госуслуг», особенно если от вас требуют сообщить некие данные. Он рекомендовал самостоятельно перезванивать на горячую линию при возникновении сомнений.
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