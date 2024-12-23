Юрист объяснил, как отличить настоящие «Госуслуги» от фальшивых

Чтобы не стать жертвой мошенников и не лишиться денежных средств, адрес сайта «Госуслуг» лучше вводить вручную. А ещё можно сохранить ссылку на gosuslugi.ru и каждый раз вставлять её в адресную строку браузера. Аналогично нужно действовать и с другими официальными сайтами, предупредил юрист Давид Адамс.