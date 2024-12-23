Аферисты придумали новую схему для кражи данных с «Госуслуг»

Мошенники намеренно создают точные копии справочных сайтов, на которых затем публикуют фейковые номера служб поддержки «Госуслуг». При помощи их злоумышленники похищают доступ к аккаунтам пользователей портала. Об этом рассказали в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

«DLBI проанализировал мошеннические схемы, с помощью которых у граждан похищается доступ к порталу «Госуслуги». В частности, мошенники создают поддельные справочные сайты, на которых публикуют фальшивые телефоны службы поддержки «Госуслуг», а затем с помощью поискового продвижения добиваются их появления в топ-10 поисковых систем», — сказали эксперты РИА «Новости».

Существует и более хитрая схема — злоумышленники рассылают смс-сообщения, где утверждается, что некто пытался авторизоваться через аккаунт пользователя или же тот был взломан. В дополнение мошенники присылают поддельный номер службы поддержки, через который происходит дальнейшая «обработка» жертвы. По мнению специалистов, схема крайне опасна, ведь при общении с оператором колл-центра человек уже не заметит подвоха, так как уже «клюнул» на уловку с номером.

В организации также отметили, что сейчас подобная схема распространяется локально и редко, так как спам-рассылку сложно организовать, к тому же фейковый сайт нужно постоянно поддерживать и продвигать. Простым гражданам посоветовали внимательнее сверять номера и по возможности записать настоящий, принадлежащий именно «Госуслугам», чтобы потом сверяться.