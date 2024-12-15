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Регион
15 декабря, 06:58

Россиянам объяснили, для чего мошенники охотятся за номерами СНИЛС

Юрист Адамс: Получив номер СНИЛС, мошенники могут оформить на вас микрозаём

В руках профессиональных мошенников даже номер СНИЛС может стать оружием, направленным против его владельца. «Цифровой паспорт» гражданина в системе социального и пенсионного обеспечения России используется во многих сервисах, в том числе на сайте «Госуслуг» и в банковских приложениях. Поэтому заветные цифры дают аферистам возможность проворачивать различные схемы, предупредил генеральный директор юридической группы Давид Адамс.

«Первая и наиболее очевидная цель мошенников — доступ к аккаунту на портале «Госуслуги». Если они знают ваш СНИЛС, это значительно упрощает процесс восстановления или взлома учётной записи», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.ru».

Доступ к персональной информации, включая паспортные данные, адреса, налоговые декларации, сведения об имуществе позволят оформить на гражданина государственные выплаты или микрозаймы. Также, по словам эксперт, с помощью СНИЛС можно зарегистрировать аккаунты в финансовых сервисах, например, в электронных кошельках.

Кроме того, имея на руках номер СНИЛС, мошенники могут запросить информацию о доходах его владельца в пенсионном фонде, чтобы в дальнейшем сформировать базу богатых жертв для телефонных атак и вымогательства. Поэтому юрист в очередной раз напомнил о необходимости проявлять осторожность в Интернете и не передавать по телефону личные данные.

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Борис Эльфанд
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