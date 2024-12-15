Россиянам объяснили, для чего мошенники охотятся за номерами СНИЛС

В руках профессиональных мошенников даже номер СНИЛС может стать оружием, направленным против его владельца. «Цифровой паспорт» гражданина в системе социального и пенсионного обеспечения России используется во многих сервисах, в том числе на сайте «Госуслуг» и в банковских приложениях. Поэтому заветные цифры дают аферистам возможность проворачивать различные схемы, предупредил генеральный директор юридической группы Давид Адамс.

«Первая и наиболее очевидная цель мошенников — доступ к аккаунту на портале «Госуслуги». Если они знают ваш СНИЛС, это значительно упрощает процесс восстановления или взлома учётной записи», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.ru».

Доступ к персональной информации, включая паспортные данные, адреса, налоговые декларации, сведения об имуществе позволят оформить на гражданина государственные выплаты или микрозаймы. Также, по словам эксперт, с помощью СНИЛС можно зарегистрировать аккаунты в финансовых сервисах, например, в электронных кошельках.