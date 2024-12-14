Мошенники ловят россиян в новогоднюю ловушку с январскими законами и выплатами

Мошенники могут воспользоваться тем фактом, что часть россиян в конце года получает выплаты. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Первое, обычно в Новый год с 1 января вступают в силу различные законы. Второе, на конец года планируются выплаты локальным группам населения. Мошенники могут использовать эти тезисы, которые отлично сопрягаются с чем-то волшебным, нестандартным, необычным. И под этим соусом они могут забирать нужные им данные граждан для того, чтобы лишать их финансов, а не наоборот», — предупредил эксперт.

Он напомнил о необходимости держать ухо востро при поступлении любых нестандартных предложений извне. Насторожиться Щельцин рекомендует, если «предложения содержат эффект неожиданности», когда собеседник требует от вас срочно принять решение и предпринять какие-то дополнительные действия.

Настойчивые аферисты усыпляют бдительность людей, из-за чего они принимают необдуманные решения. Случается, что мошенники специально проговаривают, мол делиться подробностями ни с кем нельзя, потому что это «гостайна» или что-то вроде того. В этот момент жертва попадает в информационный вакуум и делает неправильный шаг под давлением.