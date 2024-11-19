Расчёт на невнимательность: Life.ru узнал, как запросто отличить липовую платёжку за ЖКУ
Эксперт Фрадкин: Липовую квитанцию за ЖКУ можно отличить по показаниям счётчиков
Важно внимательно изучить квитанцию за ЖКУ, чтобы не нарваться на мошенников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev
Вместе с квитанциями за жилищно-коммунальные услуги в почтовые ящики россиян могут просочиться и липовые платёжки, которые способны запросто оставить хозяина жилища без сбережений. Лайфхаки, что позволят уберечься от опасных подделок, специально для Life.ru перечислил эксперт в сфере ЖКХ Андрей Фрадкин.
По словам собеседника издания, эта мошенническая схема базируется на невнимательности. Аферисты делают похожую на оригинал копию квитанции и прикрепляют к ней QR-код для оплаты. После его сканирования ситуация обычно развивается по двум сценариям, отметил Фрадкин. Во-первых, средства могут уйти не управляйке, а на счета злоумышленников. Во-вторых, ссылка может вести на фишинговый сайт, который даёт преступникам доступ к личным данным жертвы.
«Увидев в почтовом ящике квитанцию, не спешите оплачивать счёт. Сначала убедитесь, что платёжка настоящая: внимательно проверьте имя, адрес, номер лицевого счёта, площадь квартиры и другую информацию, особенно предыдущие показания счётчиков и дату последней оплаты за коммунальные услуги. Нередко оказывается, что липовый документ содержит неполные или недостоверные сведения, потому что у мошенников нет к ним доступа — и они рассчитывают на банальную невнимательность», — предупредил эксперт.
При малейших сомнениях стоит обращаться напрямую к снабжающей организации, которая выставила счёт. А если подозрения возникли уже после сканирования QR-кода, необходимо немедленно покинуть открывшийся ресурс и ни в коем случае не скачивать оттуда какие-либо файлы.
«Чтобы обезопасить себя, оплачивайте ЖКУ через интернет-банк, портал Госуслуг или сайт ресурсоснабжающей организации», — подытожил собеседник Life.ru.
Напомним, что в октябре этого года волна фальшивых квитанций прокатилась по Подмосковью. Некоторые узнали о потере средств лишь после поступления повторных квитанций с данными о неоплаченных счетах.