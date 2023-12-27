В Европе пенсионерка умерла, увидев сумму в квитанции ЖКХ

Пенсионерка из Италии скончалась из-за ошибочно высокой суммы в квитанции на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

В начале декабря 88-летняя Катерина Джовинаццо из городка Кампороссо в Лигурии попала в реанимацию. Пенсионерка увидела в квитанции, что ей выставили счёт в 15 тысяч евро за воду (около 1,5 млн рублей). Позднее брат умершей заметил несоответствие в квитанции и показаниях счётчика. По информации коммунальщиков, реальный счёт Джовинаццо составил 55 евро (около 5,5 тысячи рублей).

В фирме, которая осуществляла поставку воды, признали ошибку. Оказалось, что фотография, поступившая от компании, ответственной за снятие показаний, относится к счётчику другого человека. Снятые ранее деньги пенсионерке вернули.