Кража пособий и кредиты: Мошенники проворачивают новые аферы по СНИЛС россиян

СНИЛС является ключевым элементом социальной идентичности гражданина, содержащим важнейшие персональные данные, за которыми охотятся мошенники. Заполучив их, они могут собрать необходимую информацию о финансовом состоянии жертвы, в том числе, взломав его профиль на сайте «Госуслуг». Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке. Даже если банк откажет, мошенник может обратиться в микрофинансовую компанию, где процедура проверки клиентов зачастую менее строгая», — подчеркнул юрист.