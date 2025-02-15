Кража пособий и кредиты: Мошенники проворачивают новые аферы по СНИЛС россиян
Юрист Виноградов: Аферисты могут оформить кредиты на россиян по украденным СНИЛС
СНИЛС является ключевым элементом социальной идентичности гражданина, содержащим важнейшие персональные данные, за которыми охотятся мошенники. Заполучив их, они могут собрать необходимую информацию о финансовом состоянии жертвы, в том числе, взломав его профиль на сайте «Госуслуг». Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
«Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке. Даже если банк откажет, мошенник может обратиться в микрофинансовую компанию, где процедура проверки клиентов зачастую менее строгая», — подчеркнул юрист.
Кроме того, как отметил собеседник «Ленты.ру», аферисты с помощью СНИЛС могут получить доступ к «Госуслугам», чтобы изменить данные или получить информацию, например, о банковских картах. При этом в профиле они могут заменить номера счетов и карт, куда перечисляются налоговые вычеты или социальные выплаты. Ещё одна мошенническая схема предполагает регистрацию электронных кошельков или аккаунтов с помощью СНИЛС, предупредил эксперт.