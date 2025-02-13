В России введут обязательную маркировку звонков для защиты от интернет-мошенников

В России будет введена обязательная маркировка телефонных звонков с целью защиты граждан от мошенничества. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

В ходе обсуждения были рассмотрены меры по борьбе с телефонными и интернет-аферистами. Глава кабмина отметил, что правительство подготовило изменения в законодательстве, направленные на предотвращение подобных угроз. По его словам, это комплексный набор мер, который планируется реализовать в ближайшем будущем.

«В частности вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно от кого они поступают — от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться, соответственно, на экране телефона», — сказал Мишустин.