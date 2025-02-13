В России введут обязательную маркировку звонков для защиты от интернет-мошенников
Мишустин: В РФ введут обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников
В России будет введена обязательная маркировка телефонных звонков с целью защиты граждан от мошенничества. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
В ходе обсуждения были рассмотрены меры по борьбе с телефонными и интернет-аферистами. Глава кабмина отметил, что правительство подготовило изменения в законодательстве, направленные на предотвращение подобных угроз. По его словам, это комплексный набор мер, который планируется реализовать в ближайшем будущем.
«В частности вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно от кого они поступают — от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться, соответственно, на экране телефона», — сказал Мишустин.
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что россияне больше не будут получать смс во время телефонных разговоров. Он отметил, что мошенники часто давят на жертв, заставляя их действовать быстро. Как только жертва сообщает код из смс, мошенничество уже происходит. По его мнению, отсутствие сообщений во время звонков станет эффективной мерой против аферистов.
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