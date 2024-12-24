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Регион
24 декабря, 15:50

Эксперт объяснил, могут ли в России запретить звонки через мессенджеры

Аналитик Кусков: Заблокировать звонки в мессенджерах технически несложно

Пользователи популярных мессенджеров рискуют остаться без бесплатных звонков. По данным СМИ, Минцифры России и Роскомнадзор обсуждают возможность запретить звонить в мессенджерах активного использования этого средства связи мошенниками. Отключить эту функцию будет не так уж и сложно, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Если будет принято такое решение, значит, будут в мессенджерах использоваться только текстовые сообщения. Делается это для того, чтобы действительно минимизировать мошеннические схемы», — отметил он в беседе с RT.

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Сейчас пользователи мессенджеров нередко получают звонки с незнакомых номеров. Чаще всего звонят из других стран: Омана, Саудовской Аравии и др. Аферисты, представляясь сотовыми операторами, говорят о якобы прекращении контракта. Самая главная задача — минимизировать контакт между мошенниками и возможной жертвой, подчеркнул Кусков.

Ранее россиян призвали предупредить свои бабушек, ведь мошенники научились красть деньги с помощью открыток в мессенджерах. Так, если нажать на изображение, то жертву перекинет на фишинговый сайт, алгоритмы которого быстро вычислят все интересующие их цифры из персональной информации.

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Freepik

Алёна Зиновьева
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