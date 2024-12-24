Эксперт объяснил, могут ли в России запретить звонки через мессенджеры

Пользователи популярных мессенджеров рискуют остаться без бесплатных звонков. По данным СМИ, Минцифры России и Роскомнадзор обсуждают возможность запретить звонить в мессенджерах активного использования этого средства связи мошенниками. Отключить эту функцию будет не так уж и сложно, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Если будет принято такое решение, значит, будут в мессенджерах использоваться только текстовые сообщения. Делается это для того, чтобы действительно минимизировать мошеннические схемы», — отметил он в беседе с RT.

Сейчас пользователи мессенджеров нередко получают звонки с незнакомых номеров. Чаще всего звонят из других стран: Омана, Саудовской Аравии и др. Аферисты, представляясь сотовыми операторами, говорят о якобы прекращении контракта. Самая главная задача — минимизировать контакт между мошенниками и возможной жертвой, подчеркнул Кусков.