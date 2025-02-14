Мошенники придумали новую схему для кражи электронной почты
Лаборатория Касперского: Мошенники под видом менеджеров похищают данные из почты
Злоумышленники используют маскировку под менеджеров по продажам для кражи учетных данных электронной почты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».
Согласно информации компании, мошенники в своих сообщениях выдают себя за менеджеров и просят подписать и вернуть договор, якобы прикрепленный к письму. Однако при открытии PDF-файла пользователю отображается сообщение об ошибке, после чего происходит кража данных.
«В рамках схемы фишеров пользователю предлагается подтвердить свои учетные данные от электронной почты, чтобы получить доступ к документу в облачном хранилище. На самом деле, он попадает на фишинговую страницу, и введя свой логин и пароль, передает информацию злоумышленникам» , — пояснили в компании.
Такая схема ещё раз подчёркивает использование злоумышленниками методов социальной инженерии. Эксперты призывают критически относиться ко всем интернет-сообщениям и повышать уровень цифровой грамотности.
Чтобы избежать попадания в ловушки мошенников, специалисты советуют не переходить по ссылкам и не загружать файлы из подозрительных писем, а также не вводить свои учетные данные на сомнительных сайтах. Рекомендуется использовать надежные средства защиты для блокировки попыток доступа к фишинговым ресурсам.
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что россияне больше не будут получать смс во время телефонных разговоров. Он отметил, что мошенники часто давят на жертв, заставляя их действовать быстро. Как только жертва сообщает код из смс, мошенничество уже происходит
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