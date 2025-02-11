Певец и телеведущий Родион Газманов поделился историей спасения семьи. По словам артиста, вместе со своей командой он спас женщину с инвалидностью и её несовершеннолетних детей от мошенников.

Родион Газманов рассказал, как спас семью от мошенников, сохранив им квартиру. Видео © Пятый канал

«У женщины-инвалида мошенники пытаются отобрать квартиру. Её, к сожалению, нет больше. Но её несовершеннолетних тогда детей, сейчас им исполнилось 18, должны были выкинуть из квартиры», — сообщил Газманов корреспонденту Пятого канала на конкурсе «Большая сцена».

Певец отметил, что многие организации привлекли внимание к этому инциденту и помогли в решении вопроса. В результате против аферистов возбудили уголовное дело. По словам Газманова, важно разработать механизм, который бы сделал заключение подобных сделок невозможным.

Также артист признался, что и сам сталкивался с уловками аферистов, но вовремя понимал, что это обман. Однажды ему написал мошенник, представившись его отцом.

«И знаете, что написал? Написал: «Привет, Радион!» Здравствуй, папа!» — поделился музыкант.