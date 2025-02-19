ЦБ обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошенников

С октября 2025 года Банк России введет обязательное требование для финансовых учреждений установить специальную кнопку для подачи жалоб на мошенничество. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».

По её словам, основная задача банковской системы — сделать процесс подачи заявлений о мошеннических действиях максимально простым. В настоящее время это не так легко.