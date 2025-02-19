ЦБ обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошенников
С октября 2025 года Банк России введет обязательное требование для финансовых учреждений установить специальную кнопку для подачи жалоб на мошенничество. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».
По её словам, основная задача банковской системы — сделать процесс подачи заявлений о мошеннических действиях максимально простым. В настоящее время это не так легко.
«Мы планируем обязать банки интегрировать в свои приложения так называемую «спецкнопку», которая позволит клиентам, пострадавшим от мошенников, не посещать отделение банка. Они смогут подать заявление о мошеннической операции прямо через приложение и сразу получить необходимую справку для обращения в полицию», — отметила Набиуллина.
Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития России планирует ввести запрет на рекламный спам в виде обзвонов уже летом 2025 года. Кроме того, россияне больше не будут получать смс во время телефонных разговоров. Мошенники часто давят на жертв, заставляя их действовать быстро. Как только жертва сообщает код из смс, мошенничество уже происходит.
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