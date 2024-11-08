США внезапно разрешили сделки с 11 российскими банками из чёрного списка

Американские власти проявили гибкость в санкционной политике и решили снять ограничения с нескольких российских банков, руководствуясь собственными интересами. Об этом пишет РИА «Новости».

В частности Минфин США вывел из-под санкций 11 российских банков: «Открытие», «Зенит», «Санкт-Петербург», ВТБ и ряд других. Кроме того, ограничения сняты с их «дочерних» структур. Теперь с этими финансовыми организациями западные партнёры могут совершать сделки.

Решение американского Минфина касается таких сфер, как добыча, переработка, покупка нефти, газа, угля, древесины и других энергоносителей. Однако послабления вводятся не навсегда, а лишь до 30 апреля. По мнению аналитиков, принимаемые меры связаны вовсе не с отказом США от санкционной политики, а с тем, что Вашингтон решил подстраховаться на период зимы. В условиях увеличения темпов инфляции высокое потребление энергоресурсов может оказаться рискованным.

При этом США не готовы позволить Европе идти таким же путём и ослаблять антироссийские санкции там, где выгодно. Вашингтон, напротив, продолжает толкать ЕС к введению новых ограничений в отношении Москвы.