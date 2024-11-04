США подталкивают Европу к введению санкций против палладия и титана из России

США оказывают давление на Европу, подталкивая к введению новых санкций против России. На этот раз они намереваются запретить поставки палладия и титана из РФ. До сих пор ЕС решительно отказывался от крайних мер, которые затрагивали бы авиационную, атомную и автомобильную промышленность.

«Санкции ударят прежде всего по высокотехнологичной промышленности Франции, Германии, Великобритании (авиастроению, космической, автомобильной отраслям)», — сказал гендиректор Zapusk Group Алексей Равинский в беседе с РИА «Новости».

Обсуждение данной инициативы происходило во время встречи замминистров финансов стран G7 в Вашингтоне. При этом поставки титана в Соединённые Штаты с 2023 года были сокращены в пять раз, в Европу же металл поступает в прежних объёмах.

Примечательно, что санкции в отношении поставок палладия приведут к дефициту сырья для каталитических нейтрализаторов. Доцент кафедры правового регулирования ТЭК МГИМО МИД Петр Чувахин уточнил, что попытки Европы наладить сотрудничество с ЮАР, Зимбабве и Канадой не приведут к ожидаемому результату.

Согласно последним показателям, палладий подорожал почти на 25% и в случае принятия санкций вырастет в цене ещё на 50%. Это приведёт к тому, что производство самолётов будет увеличено на срок от полугода до года.