Минэкономики Тайваня объявило о полном прекращении поставок станков в Россию

Министерство экономики Тайваня объявило о прекращении поставок станков в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как заявили в министерстве, Тайбэй принял некоторые меры, учитывая «характеристики станков двойного назначения и возможности их использования в военных целях». Представители Минэкономики республики напомнили, что с 8 марта Тайвань не поставляет в Россию и Белоруссию 77 наименований станков, в том числе электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, а также шлифовальные, токарные и фрезерные. Введённые ограничения позволили довести объём экспорта этих товаров в Россию «до нуля», заявили в экономическом ведомстве частично признанного государства.

Там добавили, что власти ведут «активную разъяснительную работу» с производителями и призывают фирмы контролировать поставки конечному пользователю. Бизнесу предписано следить, чтобы товары не поставлялись в Россию и Белоруссию через третьи страны.