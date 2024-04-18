США запретили поставлять в Россию станки и розетки

Белый дом принял решение о расширении списка мер экспортного контроля в отношении России, Белоруссии и Ирана, добавив новые позиции. Об этом сказано в тексте уведомления, которое размещено в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

Ограничения действуют в отношении фрезерных станков, шарикоподшипников, электрических вилок и розеток напряжением не более одной тысячи вольт. Кроме того, в перечень добавлены электрические статические преобразователи, устройства для изготовления или ремонта прицелов, видеокамер, пьезоэлектрических кристаллов, генераторов электрических сигналов, деталей самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, телескопических прицелов, перископов, телескопов, устройств для аэронавигации, осциллографов, мультиметров, приборов для измерения или проверки напряжения, силы тока, сопротивления и мощности.

Власти Америки считают, что такая мера благотворно скажется на эффективности контроля экспорта в Россию и Иран за счёт ограничений к товарам.

Вводимые санкции призваны помешать поставщикам отправлять в РФ, Белоруссию и Иран американские товары, попавшие под рестрикцию, без получения необходимой лицензии. При этом рассмотрение таких заявок предусматривает "презумпцию отказа", то есть с высокой долей вероятности все они будут отклонены.