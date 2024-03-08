Байден считает, что экономике США завидует весь мир

Весь мир завидует состоянию американской экономики, считает президент США Джо Байден. Глава государства отметил, что унаследовал её в критическом состоянии.

"Я унаследовал экономику, которая была на грани. Теперь наша экономика является предметом зависти всего мира. Пятнадцать миллионов новых рабочих мест всего за три года — это рекорд", — сказал хозяин Белого дома, оглашая ежегодное послание "О положении страны".