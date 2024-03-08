Байден считает, что экономике США завидует весь мир
Весь мир завидует состоянию американской экономики, считает президент США Джо Байден. Глава государства отметил, что унаследовал её в критическом состоянии.
"Я унаследовал экономику, которая была на грани. Теперь наша экономика является предметом зависти всего мира. Пятнадцать миллионов новых рабочих мест всего за три года — это рекорд", — сказал хозяин Белого дома, оглашая ежегодное послание "О положении страны".
Напомним, тем временем государственный долг США растёт как на дрожжах и, как призналась министр финансов Джанет Йеллен, стал "пугающим". Его уровень впервые превысил 34 триллиона долларов. Однако, считает министр, экономика Штатов огромная, поэтому госдолг "вполне управляем". По мнению российского Минфина, сумма стала столь огромной из-за бесконтрольной эмиссии доллара. А американцы, отмечал глава ведомства Антон Силуанов, до сих пор считают, что пользуются надёжной и устойчивой валютой.
ТАСС / AP / Evan Vucci