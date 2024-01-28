"Мы видим обрыв": Американский банкир назвал сроки краха экономики США

Соединённые Штаты движутся к обрыву из-за роста государственного долга. Об этом заявил генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон.

"Это обрыв, мы видим обрыв. До него ещё около десяти лет, мы движемся со скоростью 60 миль в час", — приводит слова Даймона Fox News.

Банкир добавил, что согласен с мнением экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Пола Райана, который окрестил растущий как снежный ком госдолг "самым предсказуемым кризисом" в истории страны.