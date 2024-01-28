"Мы видим обрыв": Американский банкир назвал сроки краха экономики США
Глава JPMorgan Chase Даймон: Рост госдолга ведёт экономику США к обрыву
Соединённые Штаты движутся к обрыву из-за роста государственного долга. Об этом заявил генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон.
"Это обрыв, мы видим обрыв. До него ещё около десяти лет, мы движемся со скоростью 60 миль в час", — приводит слова Даймона Fox News.
Банкир добавил, что согласен с мнением экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Пола Райана, который окрестил растущий как снежный ком госдолг "самым предсказуемым кризисом" в истории страны.
Напомним, 25 января министр финансов США Джанет Йеллен назвала пугающим внешний долг США в 34 триллиона долларов. При этом она отметила, что американская экономика огромная, поэтому долг "вполне управляем". О том, что государственный долг Соединённых Штатов вновь побил антирекорд, стало известно в начале января: его уровень превысил 34 триллиона долларов. В Минфине РФ заявили, что высокий госдолг США вызван бесконтрольной эмиссией доллара. В Америке всё ещё живут в парадигме, что доллар — надёжная и устойчивая валюта, отметил глава ведомства Антон Силуанов.
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