Друг России одним взмахом заморозил поставку американских дронов на Украину

Компания Skydio из США по производству беспилотных летательных аппаратов столкнулась с нехваткой важнейших компонентов из КНР из-за санкций Пекина. И теперь корпорация, обеспечивающая дронами Израиль, Великобританию и Украину, вынуждена искать альтернативных поставщиков.

«Американская корпорация, крупнейший производитель дронов в США, поставляющий их для украинских военных, столкнулась с кризисом в цепочке поставок после введения Пекином санкций, включая запрет китайским группам поставлять ей критически важные компоненты», — пишет газета Financial Times.

Компания Skydio заявила, что отправила на Украину более 1 тысячи дронов, в том числе последнюю модель X10, «для сбора разведданных». Но теперь заокеанской корпорации предстоит найти других поставщиков, в том числе производящих аккумуляторы. Компания уже предупредила клиентов, что ограничивает число батарей, отправляемых с дронами. Новых поставок не ожидается до весны.

11 октября китайские власти ввели санкции против Skydio, а также ещё двух компаний из США за поставки вооружений острову Тайвань. Также в санкционный список попали десять граждан США, в том числе соучредитель и главный исполнительный директор Skydio Адам Брай и генеральный директор подразделения, курирующего работу с Азиатско-Тихоокеанским регионом, Том Мосс.

Все десять человек из санкционного списка лишаются права на получение визы в Китай, включая специальные административные районы Гонконг и Макао. Движимое и недвижимое имущество компаний и граждан в Китае будет заморожено. Предприятия и жители КНР отныне не имеют права сотрудничать с ними и заключать сделки.