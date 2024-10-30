США в очередной раз расширили санкции против России

Министерство финансов США расширило список антироссийских санкций. Под ограничения попали пять заместителей главы Минобороны России. Об этом сообщается на официальном портале американского ведомства.

По данным Минфина США, под санкции попали начальник Главного военно-политического управления ВС России Виктор Горемыкин, статс-секретарь Анна Цивилёва. Кроме того, в списке числятся Александр Фомин, Андрей Булыга и Павел Фрадков.

Также расширение санкционных мер коснулось граждан и компаний из различных стран, в том числе из РФ, Китая и Турции.