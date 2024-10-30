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30 октября, 15:17

США в очередной раз расширили санкции против России

Минфин США ввёл санкции против пяти заместителей главы Минобороны России

Министерство финансов США расширило список антироссийских санкций. Под ограничения попали пять заместителей главы Минобороны России. Об этом сообщается на официальном портале американского ведомства.

По данным Минфина США, под санкции попали начальник Главного военно-политического управления ВС России Виктор Горемыкин, статс-секретарь Анна Цивилёва. Кроме того, в списке числятся Александр Фомин, Андрей Булыга и Павел Фрадков.

Также расширение санкционных мер коснулось граждан и компаний из различных стран, в том числе из РФ, Китая и Турции.

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Ранее Life.ru сообщал, что власти США собираются ввести новые санкции против России. По словам главы Минфина Соединённых Штатов Джанет Йеллен, под ограничения попадут «некоторые посреднические организации».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Дарья Нарыкова
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