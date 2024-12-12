Минфин РФ спрогнозировал приток иностранных инвесторов из-за «победы жадности»

В 2025 году на российский рынок ожидается приток иностранных инвесторов, поскольку «жадность берёт верх». Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Мы считаем, что это не является фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. И те из нас, кто работал давно на финансовом рынке, знают, что вопреки всему «жадность побеждает» всё остальное», — сказал он и выразил уверенность, что в 2025 придут первые «партнёры».

Кроме того, он отметил, что Министерство финансов и Центральный банк России разработали проект указа президента, который предоставит гарантии новым инвесторам на российском фондовом рынке. По словам заместителя министра, эта инициатива поспособствует увеличению объёма рынка. Также в настоящее время рассматриваются несколько изменений, в том числе в Налоговый кодекс, которые сделают инвестиции в золото более привлекательными для банков, добавил он.