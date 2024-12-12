Минфин РФ спрогнозировал приток иностранных инвесторов из-за «победы жадности»
В 2025 году на российский рынок ожидается приток иностранных инвесторов, поскольку «жадность берёт верх». Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев на парламентских слушаниях в Госдуме.
«Мы считаем, что это не является фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. И те из нас, кто работал давно на финансовом рынке, знают, что вопреки всему «жадность побеждает» всё остальное», — сказал он и выразил уверенность, что в 2025 придут первые «партнёры».
Кроме того, он отметил, что Министерство финансов и Центральный банк России разработали проект указа президента, который предоставит гарантии новым инвесторам на российском фондовом рынке. По словам заместителя министра, эта инициатива поспособствует увеличению объёма рынка. Также в настоящее время рассматриваются несколько изменений, в том числе в Налоговый кодекс, которые сделают инвестиции в золото более привлекательными для банков, добавил он.
Ранее Life.ru рассказывал, что американцы «прогнулись» в санкционной политике и решили снять запреты с российских банков ради собственных интересов. В частности, Министерство финансов США сняло санкции с 11 российских банков, включая «Открытие», «Зенит», «Санкт-Петербург», ВТБ и других. Также ограничения были отменены для их дочерних компаний. Теперь западные партнёры могут проводить сделки с этими финансовыми учреждениями.
Shutterstock / FOTODOM / REDPIXEL.PL