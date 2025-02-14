Набиуллина оценила возможность очередного повышения ключевой ставки ЦБ

Центробанк России рассмотрит вопрос очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, если жёсткость денежно-кредитной политики (ДКП) окажется недостаточной. Об этом заявила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

«Мы сохраняем паузу в повышении ключевой ставки. Если набранной жёсткости окажется недостаточно, мы будем готовы вернуться к вопросу о повышении ставки на ближайшем заседании», — сказала она.