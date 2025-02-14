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14 февраля, 12:48

Набиуллина оценила возможность очередного повышения ключевой ставки ЦБ

Набиуллина: ЦБ рассмотрит повышение ставки, если ДКП будет недостаточно жёсткой

Центробанк России рассмотрит вопрос очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, если жёсткость денежно-кредитной политики (ДКП) окажется недостаточной. Об этом заявила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

«Мы сохраняем паузу в повышении ключевой ставки. Если набранной жёсткости окажется недостаточно, мы будем готовы вернуться к вопросу о повышении ставки на ближайшем заседании», — сказала она.

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Напомним, что сегодня руководством ЦБ РФ второй раз подряд было принято решение оставить ключевую ставку на уровне в 21% годовых. До этого рекордного для российского рынка значения её подняли в октябре 2024 года. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что ставка останется на высоком уровне в течение 2025 года. Рубль отреагировал на решение центрального регулятора достаточно сдержанно.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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