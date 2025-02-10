На Западе сочли подъём экономики России победой Набиуллиной
Колумнист Bloomberg назвал Набиуллину одной из лучших в мире председателей ЦБ
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Российская экономика продемонстрировала рост, несмотря на негативные прогнозы Запада. Это во многом стало возможным благодаря эффективному руководству Эльвиры Набиуллиной, главы Центробанка России, которая считается одной из лучших в своей сфере, считает американское агентство Bloomberg.
В статье подчеркивается, что вместо ожидаемого спада российская экономика показала положительную динамику, что связано с выдающейся работой одного из лучших центральных банков в мире. Также отмечается удивительная стойкость России в условиях беспрецедентных западных санкций.
Напомним, что темпы экономического роста в России превысили все прогнозы как отечественных, так и зарубежных экспертов. Экономика страны успешно справилась с санкционным давлением, в отличие от многих государств, которые вводили ограничения. Михаил Мишустин сообщил Владимиру Путину о рекордном уровне ВВП России, который составил 200 триллионов рублей. За год внутренний валовой продукт увеличился на 4,1%.