Российская экономика продемонстрировала рост, несмотря на негативные прогнозы Запада. Это во многом стало возможным благодаря эффективному руководству Эльвиры Набиуллиной, главы Центробанка России, которая считается одной из лучших в своей сфере, считает американское агентство Bloomberg.

В статье подчеркивается, что вместо ожидаемого спада российская экономика показала положительную динамику, что связано с выдающейся работой одного из лучших центральных банков в мире. Также отмечается удивительная стойкость России в условиях беспрецедентных западных санкций.