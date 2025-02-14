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Регион
14 февраля, 11:56

Рубль сдержанно отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку в 21%

Рубль сдержанно отреагировал на решение Центробанка снова сохранить ставку на уровне 21% годовых. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Сразу после решения ЦБ курс юаня к рублю составил 12,383, незначительно повысившись.

Центробанк подал особый сигнал. Что скрывается за решением по ключевой ставке
Центробанк подал особый сигнал. Что скрывается за решением по ключевой ставке

Напомним, сегодня, 14 февраля, ЦБ уже второй раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Её повысили в октябре 2024 года, и это значение стало рекордным для российского рынка. По мнению главы ВТБ Андрея Костина, ключевая ставка в России будет сохранять высокие показатели в 2025 году.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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