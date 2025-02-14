Рубль сдержанно отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку в 21%
Рубль сдержанно отреагировал на решение Центробанка снова сохранить ставку на уровне 21% годовых. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Сразу после решения ЦБ курс юаня к рублю составил 12,383, незначительно повысившись.
Напомним, сегодня, 14 февраля, ЦБ уже второй раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Её повысили в октябре 2024 года, и это значение стало рекордным для российского рынка. По мнению главы ВТБ Андрея Костина, ключевая ставка в России будет сохранять высокие показатели в 2025 году.
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