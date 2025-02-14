Центробанк подал особый сигнал. Что скрывается за решением по ключевой ставке Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. С чем связано решение регулятора и как оно отразится на курсе рубля, процентах по вкладам и кредитам и фондовом рынке? 14 февраля, 11:52 Центробанк сохранил ключевую ставку. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexeyart1

Почему Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Сохранение ключевой ставки на уровне 21% прогнозировали многие аналитики. Регулятор уже достиг значительной жёсткости в денежно-кредитной политике, что привело к замедлению кредитной активности.

— Тем не менее этого пока недостаточно для устойчивого снижения инфляции. Снижение ключевой ставки, вероятно, станет возможным только во второй половине 2025 года, когда инфляция начнёт устойчиво замедляться, а экономическая активность адаптируется к текущим условиям. Однако даже в этом случае ЦБ будет действовать осторожно, чтобы избежать риска нового всплеска инфляции, — рассказал эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

Сохранение ключевой ставки ЦБ говорит о том, что регулятор считает необходимым продолжить жёсткую монетарную политику. При этом он видит позитивные процессы в макроэкономике. Впрочем, сохранение прежней стоимости фондирования уже сказалось на деятельности бизнеса в самом широком спектре отраслей. Серьёзные проблемы при этом испытывают крупные компании. В то же время сегмент малого и микробизнеса оказался наиболее адаптивным. Такое мнение высказал президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков.

— Сегодня Банк России мог принять одно из трёх решений по ключевой ставке: оставить её без изменений, повысить или снизить. Однако решение было принято оставить ставку на том же уровне. Я считаю, что это решение показывает смягчение денежно-кредитной политики регулятора и индекс Мосбиржи — и другие показатели пойдут вверх, — отметил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

Сохранение ключевой ставки на уровне 21% было вполне ожидаемым решением, учитывая некоторое замедление недельной инфляции. При этом текущее инфляционное давление остаётся высоким, а рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения. Эти моменты отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он считает, что сигнал рынку можно охарактеризовать как умеренно жёсткий. ЦБ прямо указывает, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании в марте, исходя из динамики инфляции. Это явный сигнал о готовности к дальнейшему ужесточению политики.

— Вероятность снижения ключевой ставки рассматривается во второй половине 2025 года, когда могут появиться предпосылки для смягчения монетарных условий. При этом финансовые рынки уже заложили в котировки решение регулятора оставить ставку неизменной в феврале, что снижает влияние этого события на текущие рыночные тенденции, — рассказал финансовый директор АО «ТЭК-Торг» Евгений Ефимычев.

Как на решение Центробанка отреагирует курс рубля

С начала 2025 года курс рубля прибавил свыше 10%, инвалюты сильно упали: доллар слетел до 91, евро оказался ниже 95, юань подходил к 12,1 — уровни начала осени 2024 г. Это вызвано низким спросом на валюту и её высоким предложением на рынке. А на днях к факторам силы рубля прибавилась и геополитика — вшитая в курс рубля риск-премия резко сжалась. Так охарактеризовал ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— Волатильность ещё даст о себе знать, но, вероятно, где-то здесь инвалюты и нащупают своё дно. Сильной девальвации рубля не ждём, но скорректировать обширный провал иностранным валютам, скорее всего, удастся, — добавил Михаил Зельцер.

Владислав Антонов отметил, что решение ЦБ не повлияло на валютный рынок. Движение курса будет определяться преимущественно геополитическими факторами и балансом спроса и предложения в диапазонах 90–96 рублей за доллар, 92–102 за евро и 11,70–13,10 за юань.

Тренд на укрепление рубля сформировался в декабре прошлого года благодаря жёсткой денежно-кредитной политике ЦБ. Сейчас проходит его активная фаза на фоне смягчения геополитических факторов, что позволяет котировкам стабилизироваться ниже 100 рублей за доллар в первом квартале. На эти моменты обратил внимание начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

Что изменится на фондовом рынке

Если говорить об акциях, то после декабрьского решения ЦБ оставить ставку 21% прошло менее двух месяцев, а индекс Мосбиржи рекордно прибавил 35% и выходил к 3300 п. Конечно, здесь наложился эффект геополитического оптимизма, но вес монетарного фактора очень большой. Инвесторы покупали как бы на опережение, предчувствуя приближение момента завершения жёсткой ДКП. Об этом рассказал Михаил Зельцер.

— Потенциал, обозначенный нами 18 декабря на 2025 год, был к 3500 п., до расчётных значений остаётся менее 10% — и рынок уже технически перегрет. Но будут и дивиденды, поэтому долгосрочно покупать не поздно, а краткосрочно можно подождать коррекцию и войти на перспективу дальнейшего восстановления рынка, — отметил Михаил Зельцер.

Интересна ситуация и с облигациями. Волна геополитического и монетарного оптимизма не обошла стороной и рынок ОФЗ — цены выросли, доходность бумаг снизилась, индекс гособлигаций RGBI взлетел на максимумы с начала июня 2024 года, то есть вернулся на те уровни, когда ещё ставка ЦБ была 16%.

Михаил Зельцер считает, что это некий аванс от долгосрочных и расчётливых инвесторов. Шанс зафиксировать на долгие годы рекордную историческую доходность даётся нечасто. По его оценкам, до конца года в ОФЗ можно заработать больше, чем по депозитам в банках.

Что будет со ставками по вкладам и кредитам

Доходность во вкладах и ставки по кредитам росли вслед за ставкой ЦБ, порой даже опережая её. Сейчас важно не пропустить момент смены цикла. Кредитная активность падает, а банки уже начали снижать ставки по депозитам. В декабре максимальная ставка в топ-10 банков была 22,1%, теперь уже 21,44%.

— Для тех, кто хотел разместиться во вклады, возможно, стоит и поторопиться, а кому был нужен кредит, вероятно, стоит подождать более привлекательных предложений, — считает Михаил Зельцер.

Кредиты по-прежнему будут дорогими, что ограничит спрос на жильё, особенно в ипотечном сегменте. Девелоперы продолжат адаптироваться к высоким ставкам, предлагая различные программы рассрочек и скидок. Такой прогноз сделал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— В ближайшее время они останутся на высоком уровне. Текущие предложения около 23% на полгода выглядят привлекательно. Целесообразно открывать вклады на 6–7 месяцев, особенно если есть возможность получить повышенную ставку на новые средства или зарплатным клиентам, — считает Владислав Антонов.

Авторы Нина Важдаева