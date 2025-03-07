ЦБ зафиксировал рост объёма международных резервов РФ
ЦБ: Международные резервы РФ к 1 марта 2025 года выросли на 1,87%
Международные резервы России к 1 марта 2025 года выросли на 1,87% по сравнению с прошлым месяцем. Сейчас они составляют $632,355 миллиарда. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.
В прошлом году сумма международных резервов РФ составляла $582,636 млрд. Всего за февраль 2025 года цифра валютных резервов возросла на 0,18% — до $414,971 млрд. При этом стоимость монетарного золота увеличилась на 5,26% и составила $217,384 млрд.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, доступные ЦБ и Правительству РФ. В их состав входят средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото. Следует отметить, что такие резервы играют ключевую роль в поддержании финансовой стабильности страны, особенно в условиях внешнеэкономических вызовов.
А ранее руководитель ВТБ Андрей Костин спрогнозировал, что второй половине года ключевую ставку в РФ могут снизить до 19%. При этом ЦБ РФ сохранит жёсткую денежно-кредитную политику, но в этом будут и положительные моменты.
Life.ru