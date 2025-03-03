Бывший глава ЦБ дал прогноз по ключевой ставке в марте

Банк России в третий раз подряд сохранит значение ключевой ставки в 21% на заседании 21 марта 2025 года. Таким прогнозом поделился бывший глава регулятора (1995-1998) Сергей Дубинин.

«В моём представлении, ключевую ставку не будут менять до конца первого квартала. Пока нет дополнительной, валидной, надёжной информации о тренде инфляции. Январь — вообще непоказательный с этой точки зрения месяц. Рост тарифов ЖКХ, сезонность, короткий рабочий график — всё это в январе. Для того, чтобы увидеть, куда движется инфляция, нужно дождаться, пока пройдут два квартала», — объяснил эксперт в беседе с «Газетой.ru», добавив, что через два квартала появится возможность принимать обоснованные решения по ставке.

Дубинин отметил, что Центробанк принимает решение по уровню ключевой ставки, принимая во внимание широкий круг проблем и макроэкономической картины в целом. Эксперт также полагает, что снижение ключевой ставки не даст немедленного роста активности инвесторов.