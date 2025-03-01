«Информационный вброс»: Эксперт призвал не радоваться светлым прогнозам о ключевой ставке

Заявление главы ВТБ Андрея Костина о том, что ключевая ставка понизится до 19% вполне может оказаться «информационным вбросом» для успокоения народа. Об этом сообщил Инфо24 экономист Михаил Беляев.

«За последнюю неделю инфляция ускорилась до 0,23%, и меры воздействия Центрального банка не производят на неё никакого впечатления. Почему Костин сделал такой вывод [о скором снижении ключевой ставки], сказать трудно. Центробанк ориентируется целиком и полностью на темпы инфляции, и в известной мере заявление Костина вступает в противоречие с тем, что заявляет Эльвира Набиуллина», — считает эксперт.

Беляев отметил, что ключевая ставка может быть снижена в целях ускорения развития экономики, поскольку, находясь на своём нынешнем уровне, она его тормозит.

«Вот этот самый главный признак почему-то Костин не увидел. И вот по этой самой причине надо снижать ключевую ставку, а вовсе не по каким-то косвенным показателем из чисто денежной сферы, которые уловил своими мозгами Костин», — утверждает экономист.

Слова о снижении ставки могут представлять из себя всего лишь «информационный вброс». Так глава ВТБ постарался успокоить общественность и вселить надежду на лучшее, поскольку критики в эту сторону поступает всё больше и больше.