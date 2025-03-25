Шольца официально уволили с поста канцлера Германии
Шольц и члены его кабмина получили увольнительные грамоты
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил увольнительные грамоты канцлеру Олафу Шольцу и членам федерального правительства. Торжественную церемонию в прямом эфире транслировало немецкое телевидение.
Штайнмайер подчеркнул, что в период работы уходящего кабинета мир изменился, и Германии пришлось столкнуться с несколькими кризисами, в том числе из-за конфликта на Украине. Президент поблагодарил министров и канцлера за их усилия, а также раскритиковал новую администрацию США, обвинив её в подрыве либеральной демократии.
Несмотря на прекращение полномочий, Шольц и правительство продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
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