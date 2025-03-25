Шольца официально уволили с поста канцлера Германии

Штайнмайер подчеркнул, что в период работы уходящего кабинета мир изменился, и Германии пришлось столкнуться с несколькими кризисами, в том числе из-за конфликта на Украине. Президент поблагодарил министров и канцлера за их усилия, а также раскритиковал новую администрацию США, обвинив её в подрыве либеральной демократии.