Фридрих Мерц взял Бундестаг: что ждать от нового канцлера ФРГ немцам, России и Украине В Германии на выборах в Бундестаг победил блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, а социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца потерпели разгром. Новый канцлер Мерц намерен укрепить Европу и добиться независимости от США. 24 февраля, 14:57 Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / RONALD WITTEK

Истеблишментные качели

Победу ХДС/ХСС с натяжкой можно было бы назвать германским аналогом подъёма «правой волны», если бы не тотальная встроенность партии Мерца в глобалистскую повестку и курс на поддержку противостояния с Россией. В ходе предвыборной кампании Мерц неоднократно подчёркивал, что поддержка Киева новым правительством будет приоритетом и все запланированные ещё кабинетом Шольца поставки будут осуществлены.

Фридрих Мерц. Фото © ТАСС / Hendrik Schmidt

Следует отметить, что ключевым вопросом, волновавшим немецкого избирателя в нынешнем электоральном цикле, стала экономика. Точнее, рецессия, в которую погрузилась Германия в последние два года. Проблемы в германской экономике начались как раз в тот момент, когда Берлин решил пойти по пути ужесточения санкционного давления против России и отказа от надёжных и дешёвых российских энергоносителей.

Всё это привело к целому каскаду проблем в экспортно ориентированной промышленной экономике Германии. Немецкие компании, годами работавшие с большой для себя выгодой на ёмком российском рынке, потеряли его. Производство внутри Германии стало зачастую нерентабельным, немецкие компании начали активно «аутсорсить» производство — в том числе и в США, где стоимость энергии ниже. Мерц пытался дать ответ на этот вызов, например, дав обещание активно развивать газовую генерацию в Европе.

Другим важнейшим фактором раздражения электората в Германии стали вопросы миграции. Политика фактически открытых дверей, проводимая долгие годы правительством Меркель, а затем и Шольцем, привела к накоплению системных этнокультурных перекосов в немецком обществе. Мерц вёл предвыборную кампанию, обещая ужесточить миграционную политику, что отчасти дало ХДС/ХСС определённые преимущества.

Суммарно ХДС/ХСС получит порядка 208 мест в новом Бундестаге. При этом необходимо указать на тот факт, что после перенарезки округов в нижней палате парламента Германии число мест сократилось более чем на 100, и теперь в Бундестаге заседает 630 депутатов (вместо 733 ранее). При таких раскладах Мерцу нужно будет заручаться голосами либо социал-демократов, либо, что ещё менее вероятно, зелёных и левых (у СДПГ будет ориентировочно 121 мандат, что позволяет в блоке с ХДС/ХСС преодолеть планку в 315 голосов, необходимых для большинства и формирования нового кабинета).

В теории зелёные с 85 местами и левые с 64 могут дать суммарно 149 мандатов — однако если зелёных ещё можно представить в составе большой коалиции, то левых туда не возьмут точно.

Проигравшие победители

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры Алис Вайдель во время предвыборной кампании. Фото © ТАСС / EPA

Вся интрига с числом голосов, полученных «Альтернативой для Германии», как оказалось, не смогла «отыграть» реальное изменение умонастроений германского избирателя. АдГ получит 151 мандат, заняв второе место по итогам выборов. По соцсетям расходится карта избирательных округов Германии, на которой чётко видно, что немецкие избиратели в границах старых земель ГДР практически единогласно поддержали АдГ, в то время как на западе Германии лидировали ХДС/ХСС и совсем чуть-чуть СДПГ.

АдГ от выборов к выборам набирает всё большую популярность, балансируя на границах дозволенного в германском политическом классе дискурса. Партия построила свою программу на антимигрантской риторике, критике общеевропейских институтов, акцентировании внимания на экономических проблемах, а также неприятии поддержки киевского режима.

Именно АдГ выступает идеологическим партнёром трампистской части республиканского истеблишмента — недаром с её лидером Алис Вайдель встречался вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Тем не менее негласное правило о «нерукопожатности» крайне правых продолжает действовать, и шансов попасть в правящую коалицию у АдГ нет. Отчасти сказывается и демонизация партии в СМИ, которые рисуют соратников Вайдель чуть ли не в образе современных нацистов. Реальность же такова, что в сильно смещённом в сторону либерализма политическом спектре Европы АдГ занимает на самом деле стандартные позиции консерваторов. Просто официальные консерваторы сильно сместились в своей повестке и риторике влево.

Среди реально проигравших — то есть не преодолевших 5-процентный барьер — стоит упомянуть как респектабельную партию бизнеса СвДП («Свободные демократы»), так и партию-новодел Сары Вагенкнехт. Попытка последней сформировать левонационалистическую повестку и перетянуть на себя часть ядерного электората левых и той же АдГ. В целом блок Вагенкнехт совсем чуть-чуть недобирает до 5%, однако, судя по всему, в парламент всё-таки не попадает.

В заключение следует сказать о том, что, даже если Мерц сформирует «большую коалицию» с СДПГ (и возьмёт, к примеру, зелёных для устойчивости), ему всё равно придётся учитывать возросшую популярность повестки «новых правых» и поддерживающих и окормляющих их трампистов в США. Очевидно, что трамписты будут использовать несистемных правых в Европе в качестве «троянского коня», формируя новую Европу и Германию, как её локомотив, под себя.

Говоря об интересах России, следует понимать, что в отношении нашей страны политика Берлина глобально вряд ли изменится. Будучи тотально зависимым от воли Вашингтона, германский политический класс будет следовать в фарватере американской стратегии. В случае достижения стратегических договорённостей между Россией и США по широкому фронту переговорных позиций Берлин также «подтянется».

Авторы Илья Ухов