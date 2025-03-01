Шольц обсудил с предполагаемым преемником скандал с Зеленским в США
SZ: Шольц и Мерц обсудили возможные последствия перепалки Зеленского и Трампа
Олаф Шольц и Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС/ POOL / MICHAEL KAPPELER
Состоялся телефонный разговор между действующим канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой победившего на досрочных выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем. Политики обсудили вероятные последствия перепалки, возникшей между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет газета Süddeutsche Zeitung.
«Шольц позвонил вечером своему предполагаемому преемнику Фридриху Мерцу, чтобы обсудить скандал в Белом доме и его последствия», — сообщает издание.
В материале также отмечается, что возникшая накануне ситуация многое изменила. Вероятно, Фридриху Мерцу придётся стать более вовлечённым в вопросы по украинскому конфликту, что не задумывалось ранее.
Напомним, что ссора произошла 28 февраля, когда Зеленский приехал на встречу с хозяином Белого дома. Трамп уличил главаря киевского режима в неблагодарности за переданную помощь, а экс-комик настаивал, что Киеву не нужно прекращения огня. Закончилось всё тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию, а сделка по редкоземельным металлам так и не была подписана.