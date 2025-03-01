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1 марта, 12:49

Шольц обсудил с предполагаемым преемником скандал с Зеленским в США

SZ: Шольц и Мерц обсудили возможные последствия перепалки Зеленского и Трампа

Олаф Шольц и Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС/ POOL / MICHAEL KAPPELER

Олаф Шольц и Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС/ POOL / MICHAEL KAPPELER

Состоялся телефонный разговор между действующим канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой победившего на досрочных выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем. Политики обсудили вероятные последствия перепалки, возникшей между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

«Шольц позвонил вечером своему предполагаемому преемнику Фридриху Мерцу, чтобы обсудить скандал в Белом доме и его последствия», — сообщает издание.

В материале также отмечается, что возникшая накануне ситуация многое изменила. Вероятно, Фридриху Мерцу придётся стать более вовлечённым в вопросы по украинскому конфликту, что не задумывалось ранее.

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Напомним, что ссора произошла 28 февраля, когда Зеленский приехал на встречу с хозяином Белого дома. Трамп уличил главаря киевского режима в неблагодарности за переданную помощь, а экс-комик настаивал, что Киеву не нужно прекращения огня. Закончилось всё тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию, а сделка по редкоземельным металлам так и не была подписана.

Мария Любицкая
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