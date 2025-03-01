Шольц обсудил с предполагаемым преемником скандал с Зеленским в США

Состоялся телефонный разговор между действующим канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой победившего на досрочных выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем. Политики обсудили вероятные последствия перепалки, возникшей между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

«Шольц позвонил вечером своему предполагаемому преемнику Фридриху Мерцу, чтобы обсудить скандал в Белом доме и его последствия», — сообщает издание.