«Будет интересно»: Лавров рассказал об обсуждении «Северных потоков» с американцами
Лавров: Россия и США ведут разговор о «Северных потоках»
Россия и США обсуждают ситуацию с «Северными потоками», несмотря на некоторые разногласия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Идёт разговор про «Северные потоки». Наверняка будет интересно, если американцы убедят Европу не отказываться от российского газа. Но это уже какой-то сюрреализм», — сказал министр в интервью Первому каналу.
Ранее в ФРГ заявили, что Германия способна извлечь выгоду из запуска трубопровода «Северный поток — 2». Однако если США заинтересуются этим проектом и вложатся в него, цена голубого топлива может оказаться слишком высокой.
Life.ru