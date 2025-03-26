«Будет интересно»: Лавров рассказал об обсуждении «Северных потоков» с американцами

Россия и США обсуждают ситуацию с «Северными потоками», несмотря на некоторые разногласия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Идёт разговор про «Северные потоки». Наверняка будет интересно, если американцы убедят Европу не отказываться от российского газа. Но это уже какой-то сюрреализм», — сказал министр в интервью Первому каналу.