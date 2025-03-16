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16 марта, 05:49

В Германии оценили возможность запуска «Северного потока — 2» с подачи США

Нимайер: США могут вложиться в «Северный поток — 2», но цена для ФРГ вырастет

Германия могла бы извлечь выгоду из запуска поставок российского газа по остаточной линии трубопровода «Северный поток — 2» благодаря низкой цене. Однако стоимость голубого топлива может значительно вырасти, если США действительно заинтересуются этим проектом, завил РИА «Новости» глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Почему бы они (немецкие власти, — Прим. Life.ru) не согласились на такое? Но с предложениями американцев нужно быть осторожными их предложения не для выгоды других, но, в первую очередь, для их собственной выгоды», — подчеркнул он.

По мнению Нимайера, совладельцы из Штатов или владельцы газопровода могли бы увеличить тарифы на поставку газа из России в Германию. Он также посоветовал доверять российской стороне в вопросе ограничения цен на поставки, чтобы гарантировать приемлемые расценки для немецких потребителей. В противном случае нет смысла поставлять газ из РФ, если цены будут слишком высокими.

«Иначе какой смысл поставлять российский газ, если он будет слишком дорогим?», — отметил он.

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Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у него нет никакой информации о возможных планах США по перезапуску «Северного потока – 2». Сама диверсия на газопроводах произошла 26 сентября 2022 года. Европа начала расследование, однако не поделилась результатами с Россией, несмотря на её запросы. Позже стало известно, что в подрыве газопроводов подозревается украинский дайвер.

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Shutterstock / FOTODOM / dragancfm

Наталья Афонина
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