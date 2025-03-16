Германия могла бы извлечь выгоду из запуска поставок российского газа по остаточной линии трубопровода «Северный поток — 2» благодаря низкой цене. Однако стоимость голубого топлива может значительно вырасти, если США действительно заинтересуются этим проектом, завил РИА «Новости» глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Почему бы они (немецкие власти, — Прим. Life.ru) не согласились на такое? Но с предложениями американцев нужно быть осторожными — их предложения не для выгоды других, но, в первую очередь, для их собственной выгоды», — подчеркнул он.

По мнению Нимайера, совладельцы из Штатов или владельцы газопровода могли бы увеличить тарифы на поставку газа из России в Германию. Он также посоветовал доверять российской стороне в вопросе ограничения цен на поставки, чтобы гарантировать приемлемые расценки для немецких потребителей. В противном случае нет смысла поставлять газ из РФ, если цены будут слишком высокими.