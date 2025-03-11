США нанесли удар по трубопроводам «Северный поток», чтобы продать свой газ европейцам. Об этом сообщил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Он заявил, что Вашингтон стремился захватить рынок сжиженного газа в Европе, а главным препятствием было российское топливо, которое дешевле, легче доступно, экологичнее и прозрачнее.

«Если хотите продавать американский газ в Европу, вам нужно остановить все российские маршруты. Прежде всего, необходимо уничтожить «Северный поток». Американцы это сделали. Все знают, кто стоит за этим, хотя в геополитике иногда правду скрывают», — приводит комментарий депутата ТАСС.

Он также указал на ещё один маршрут поставок российского газа в Европу через Украину. Однако Киев, по требованию своих спонсоров, уточнил парламентарий, прекратил его эксплуатацию. Блага добавил, что существует и третий маршрут — «Турецкий поток». Теперь Владимир Зеленский пытается заблокировать и его. По его мнению, это опасная игра для Евросоюза.