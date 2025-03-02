В США планируют перезапустить «Северный поток-2»
FT: Директор оператора «Северного потока 2» планирует возобновить его работу
Газопровод «Северный поток 2» Nord Stream 2 AG, согласно планам директора оператора Маттиаса Варнига, возможно возобновит работу за счёт привлечения инвесторов из США и содействия команды президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
«(Маттиас Варниг — прим. Life.ru) планирует возобновить работу российского газопровода «Северный поток 2» в Европе при поддержке американских инвесторов... В план Варнига входит намерение связаться с командой Трампа через американских предпринимателей», — говорится в сообщении.
В материале уточняется, что в администрации Трампа осведомлены о данных планах по привлечению американских инвестиций и видят в этом «усилия по восстановлению отношений с Москвой». В свою очередь европейские чиновники, на которых ссылается издание, сообщают, что подобные идеи беспокоят некоторые страны ЕС. При этом один из консорциумов уже разработал план по заключению сделки с «Газпромом». Однако это настанет только после снятия санкций с РФ.
Уточняется, что немалую роль играют и санкции, введённые Европой. Если они не будут послаблены, то одной сделки между организациями будет недостаточно для возобновления работы газопровода.
Напомним, что диверсия на «Северных потоках» случилась 26 сентября 2022 года. Европа начала расследование, однако результатами с Россией не поделилась, несмотря на запросы. Позднее выяснилось, что в подрыве газопроводов подозревают украинского дайвера. Президент РФ Владимир Путин считает, что за диверсией стоят спецслужбы США. Глава государства уверен, что ЕС это знает, но игнорирует. Только спустя почти три года Минэнерго Дании выдало Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока — 2», разрешение на консервацию повреждённого газопровода в Балтийском море. По предварительной оценке, чтобы полностью восстановить «Северный поток — 2», надо потратить около 633 млн евро.
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