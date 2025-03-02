В США планируют перезапустить «Северный поток-2»

В материале уточняется, что в администрации Трампа осведомлены о данных планах по привлечению американских инвестиций и видят в этом «усилия по восстановлению отношений с Москвой». В свою очередь европейские чиновники, на которых ссылается издание, сообщают, что подобные идеи беспокоят некоторые страны ЕС. При этом один из консорциумов уже разработал план по заключению сделки с «Газпромом». Однако это настанет только после снятия санкций с РФ.