Глава РФПИ Дмитриев: В Эр-Рияде не обсуждали с США вопрос «Северных потоков»

Проекты сжиженного природного газа (СПГ) и восстановление прокачки газа по уцелевшей нитке «Северного потока — 2» ещё не обсуждались с США. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, участвующий в переговорах Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.

«Пока ещё это не обсуждалось. То есть мы находимся только в начале диалога», — подчеркнул руководитель РФПИ в беседе с журналистами.