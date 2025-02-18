Глава РФПИ Дмитриев: В Эр-Рияде не обсуждали с США вопрос «Северных потоков»
Проекты сжиженного природного газа (СПГ) и восстановление прокачки газа по уцелевшей нитке «Северного потока — 2» ещё не обсуждались с США. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, участвующий в переговорах Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.
«Пока ещё это не обсуждалось. То есть мы находимся только в начале диалога», — подчеркнул руководитель РФПИ в беседе с журналистами.
Напомним, что диверсия на «Северных потоках» случилась 26 сентября 2022 года. Европа начала расследование, однако результатами с Россией не поделилась, несмотря на запросы. Позднее выяснилось, что в подрыве газопроводов подозревают украинского дайвера. Президент РФ Владимир Путин считает, что за диверсией стоят спецслужбы США. Глава государства уверен, что ЕС это знает, но игнорирует. Только спустя почти три года Минэнерго Дании выдало Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока — 2», разрешение на консервацию повреждённого газопровода в Балтийском море. По предварительной оценке, чтобы полностью восстановить «Северный поток — 2», надо потратить около 633 млн евро.
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