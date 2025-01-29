В России довольны консервацией «Северного потока — 2»

Желание властей Дании законсервировать повреждённую ветку «Северного потока — 2» хоть и с запозданием является позитивный сигналом. Таким мнением поделился заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Вопрос решался очень долго, и консервацию следовало проводить практически сразу. Но, несмотря на такие задержки, это позитивный сигнал», — отметил он в эфире телеканала «Звезда».