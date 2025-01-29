В России довольны консервацией «Северного потока — 2»
Эксперт Гривач назвал позитивным сигналом консервацию «Северного потока — 2»
Желание властей Дании законсервировать повреждённую ветку «Северного потока — 2» хоть и с запозданием является позитивный сигналом. Таким мнением поделился заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
«Вопрос решался очень долго, и консервацию следовало проводить практически сразу. Но, несмотря на такие задержки, это позитивный сигнал», — отметил он в эфире телеканала «Звезда».
Гривач рассказал, что повреждённый трубопровод поднимут со дна, откачают из него морскую воду, проведут антикоррозионную профилактику и обрежут повреждённую часть.
Напомним, диверсия на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. Европейские страны начали расследование, однако результатами не поделились с РФ, несмотря на запросы. Позже выяснилось, что в подрыве газопроводов подозревают украинского дайвера. Владимир Путин считает, что за диверсией стоят спецслужбы США. Российский лидер уверен, что ЕС это знает, но игнорирует. Только спустя почти три года Минэнерго Дании выдало Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока — 2», разрешение на консервацию повреждённого газопровода в Балтийском море. Работы планируется провести с 1 апреля по 30 сентября текущего года. По предварительной оценке, чтобы полностью восстановить «Северный поток — 2», надо потратить около 633 млн евро.
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