Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 января, 15:53

«Северный поток — 2» могут выставить на продажу

Оператор «Северного потока — 2» допустил продажу трубопровода из-за долгов

Оператор трубопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG изучает возможность продажи проекта для погашения долгов перед кредиторами. Эта информация была озвучена в решении суда швейцарского кантона Цуг.

«Требования крупных кредиторов могли бы быть покрыты в большей степени или даже полностью за счёт возможной продажи трубопровода или реструктуризации компании», — говорится в решении ведомства.

Однако основной акционер проекта и крупные финансовые инвесторы поддержали идею предоставления новой отсрочки оператору «Северного потока - 2», как указано в документе. Немедленное банкротство могло бы привести к резкому падению стоимости системы трубопроводов и оставить мелких кредиторов на мели.

Основной акционер и крупнейший кредитор проекта «Северный поток - 2» в письменном виде сообщил, что в случае продления временной отсрочки компания Nord Stream 2 AG готова выделить средства (либо напрямую, либо через свою дочернюю компанию) для полного погашения долгов перед мелкими кредиторами в течение 60 дней после вынесения решения суда.

В Швейцарии оценили расходы на ремонт «Северного потока — 2» в €633 млн
В Швейцарии оценили расходы на ремонт «Северного потока — 2» в €633 млн

Ранее стало известно, что Дания разрешила законсервировать повреждённый газопровод «Северный поток — 2». Специалисты намерены сохранить повреждённые участки трубопровода, установив специальные заглушки на открытых концах труб. Это позволит предотвратить дальнейший выброс газа и попадание кислородосодержащей морской воды. Если трубопровод решат восстановить, то это обойдётся в более чем 630 миллионов евро.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
  • Новости
  • Северный поток – 2
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar