«Северный поток — 2» могут выставить на продажу

Оператор трубопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG изучает возможность продажи проекта для погашения долгов перед кредиторами. Эта информация была озвучена в решении суда швейцарского кантона Цуг.

«Требования крупных кредиторов могли бы быть покрыты в большей степени или даже полностью за счёт возможной продажи трубопровода или реструктуризации компании», — говорится в решении ведомства.

Однако основной акционер проекта и крупные финансовые инвесторы поддержали идею предоставления новой отсрочки оператору «Северного потока - 2», как указано в документе. Немедленное банкротство могло бы привести к резкому падению стоимости системы трубопроводов и оставить мелких кредиторов на мели.