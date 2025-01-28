«Северный поток — 2» могут выставить на продажу
Оператор «Северного потока — 2» допустил продажу трубопровода из-за долгов
Оператор трубопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG изучает возможность продажи проекта для погашения долгов перед кредиторами. Эта информация была озвучена в решении суда швейцарского кантона Цуг.
«Требования крупных кредиторов могли бы быть покрыты в большей степени или даже полностью за счёт возможной продажи трубопровода или реструктуризации компании», — говорится в решении ведомства.
Однако основной акционер проекта и крупные финансовые инвесторы поддержали идею предоставления новой отсрочки оператору «Северного потока - 2», как указано в документе. Немедленное банкротство могло бы привести к резкому падению стоимости системы трубопроводов и оставить мелких кредиторов на мели.
Основной акционер и крупнейший кредитор проекта «Северный поток - 2» в письменном виде сообщил, что в случае продления временной отсрочки компания Nord Stream 2 AG готова выделить средства (либо напрямую, либо через свою дочернюю компанию) для полного погашения долгов перед мелкими кредиторами в течение 60 дней после вынесения решения суда.
Ранее стало известно, что Дания разрешила законсервировать повреждённый газопровод «Северный поток — 2». Специалисты намерены сохранить повреждённые участки трубопровода, установив специальные заглушки на открытых концах труб. Это позволит предотвратить дальнейший выброс газа и попадание кислородосодержащей морской воды. Если трубопровод решат восстановить, то это обойдётся в более чем 630 миллионов евро.
Life.ru / Шедеврум