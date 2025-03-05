Европа отсрочила полный отказ от российского газа на фоне новостей о «Северном потоке – 2»

Еврокомиссия уже во второй раз переносит публикацию плана поэтапного полного отказа от российского газа, которая была намечена на 26 марта. Она отложена на неопределённый срок, сообщило агентство Reuters.

Изначально ЕК обещал представить этот план в конце февраля. В декабре 2024 года второй состав Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обещал подготовить схему прекращения импорта российского голубого топлива в течение первых 100 дней своей работы – до 10 марта. Позже всё отложилось на 26 марта. Европа планировала заменить газ РФ к 2027 году, однако некоторые страны не предприняли значительных шагов к диверсификации, в результате в 2024 году импорт топлива в итоге вырос.