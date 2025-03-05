СМИ: В ФРГ думают, как не допустить запуска «Северного потока – 2»

Правительство Германии считает реалистичным сценарий запуска газопровода «Северный поток – 2» в результате договорённостей между Россией и США. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на правительственные источники. Однако в настоящее время немецкие власти обсуждают, как можно предотвратить возобновление проекта.