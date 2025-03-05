СМИ: В ФРГ думают, как не допустить запуска «Северного потока – 2»
Bild: ФРГ ищет способы предотвратить запуск газопровода «Северный поток – 2»
Правительство Германии считает реалистичным сценарий запуска газопровода «Северный поток – 2» в результате договорённостей между Россией и США. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на правительственные источники. Однако в настоящее время немецкие власти обсуждают, как можно предотвратить возобновление проекта.
Ранее издание сообщило, что специальный посланник президента США Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию для неофициальных переговоров о возобновлении работы «Северного потока – 2». В рамках возможной сделки американские инвесторы могут выступить посредниками при поставках российского газа.
Также обсуждались планы восстановления «Северного потока – 1» для транспортировки «зелёного» водорода из Финляндии в Германию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает какой-либо информацией о планах США перезапустить «Северный поток – 2». Напомним, что диверсия на газопроводах случилась 26 сентября 2022 года. Европа начала расследование, однако результатами с Россией не поделилась, несмотря на запросы. Позднее выяснилось, что в подрыве газопроводов подозревают украинского дайвера.
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