СМИ узнали о тайных переговорах в Швейцарии по перезапуску «Северного потока — 2»

В материале говорится, что в Швейцарию уже несколько раз приезжал специальный посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл. При этом авторы статьи не уточняют, кто ещё принимает участие в переговорах. Газета пишет, что США хотят стать посредником в поставках российского газа в Германию через «Северный поток — 2», но лишь на уровне частных компаний.