СМИ узнали о тайных переговорах в Швейцарии по перезапуску «Северного потока — 2»
Bild: РФ и США проводят тайные переговоры по перезапуску «Северного потока — 2»
Россия и США на протяжении нескольких недель ведут тайные переговоры в Швейцарии о запуске «Северного потока — 2». Об этом пишет немецкая газета Bild.
В материале говорится, что в Швейцарию уже несколько раз приезжал специальный посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл. При этом авторы статьи не уточняют, кто ещё принимает участие в переговорах. Газета пишет, что США хотят стать посредником в поставках российского газа в Германию через «Северный поток — 2», но лишь на уровне частных компаний.
Авторы материала добавили, что спецпосланник Трампа отрицает участие в каких-либо переговорах с Москвой. Также уточняется, что в них не задействованы власти Германии.
Напомним, что что диверсия на «Северных потоках» случилась 26 сентября 2022 года. Европа начала расследование, однако результатами с РФ не поделилась, несмотря на запросы. Позднее выяснилось, что в подрыве газопроводов подозревают украинского дайвера. Президент России Владимир Путин считает, что за диверсией стоят спецслужбы США. Только спустя почти три года Минэнерго Дании выдало Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока — 2», разрешение на консервацию повреждённого газопровода в Балтийском море. По предварительной оценке, чтобы полностью восстановить «Северный поток — 2», надо потратить около 633 млн евро. Тем не менее на Западе сообщали, что газопровод может возобновить работу за счёт привлечения инвесторов США и содействия команды хозяина Белого дома. При этом в администрации республиканца знают о данных планах.
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