В Кремле ответили на вопрос о перезапуске «Северного потока — 2»
Песков не располагает данными о планах США перезапустить «Северный поток — 2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает какой-либо информацией о планах США перезапустить газопровод «Северный поток — 2». Об этом он заявил британской газете Financial Times (FT).
В материале издания уточняется, что Песков опроверг изданию наличие информации о каких-либо обсуждениях в отношении «Потока». В то же время директор оператора газопровода Маттиас Варниг заявил, что не вёл переговоров с американскими предпринимателями или политиками по поводу перезапуска. В «Газпроме» пожелали оставить данную информацию без комментариев, пишет FT.
Ранее издание Financial Times сообщило, что газопровод «Северный поток — 2» может возобновить работу за счёт привлечения американских инвесторов и содействия команды президента США Дональда Трампа. При том в Белом доме о данных планах известно, уточнили в СМИ.
Напомним, что диверсия на «Северных потоках» случилась 26 сентября 2022 года. Европа начала расследование, однако результатами с Россией не поделилась, несмотря на запросы. Позднее выяснилось, что в подрыве газопроводов подозревают украинского дайвера. Президент РФ Владимир Путин считает, что за диверсией стоят спецслужбы США. Только спустя почти три года Минэнерго Дании выдало Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока — 2», разрешение на консервацию повреждённого газопровода в Балтийском море. По предварительной оценке, чтобы полностью восстановить «Северный поток — 2», надо потратить около 633 млн евро.
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