В Кремле ответили на вопрос о перезапуске «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает какой-либо информацией о планах США перезапустить газопровод «Северный поток — 2». Об этом он заявил британской газете Financial Times (FT).

В материале издания уточняется, что Песков опроверг изданию наличие информации о каких-либо обсуждениях в отношении «Потока». В то же время директор оператора газопровода Маттиас Варниг заявил, что не вёл переговоров с американскими предпринимателями или политиками по поводу перезапуска. В «Газпроме» пожелали оставить данную информацию без комментариев, пишет FT.