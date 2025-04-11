Политолог раскрыл суть секретного послания Трампа, которое Уиткофф привёз Путину
Политолог Крутаков: Уиткофф привёз Путину от Трампа послание личного характера
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Спецпосланник Стив Уиткофф привёз президенту России Владимиру Путину от его американского коллеги Дональда Трампа месседж личного характера, уверен политолог Леонид Крутаков. Суть секретного сообщения он раскрыл в интервью радио «Комсомольская правда».
По словам эксперта, речь идёт о контакте на уровне первых лиц, для которого не подходит даже телефонный разговор. Это означает, что Россия продолжает отстаивать свою позицию о необходимости обсуждения вопросов глобальной безопасности, а не только урегулирования конфликта на Украине. Однако американский политик не хочет признавать, что Путин усадил его за стол переговоров.
«Два раунда переговоров, закончившихся по сути обозначением только взаимных позиций, и теперь Уиткофф летит то ли с ультиматумом, то ли с некими предложениями. То есть, в любом случае это личное послание, личный скрытый персональный контакт с Путиным и попытка найти точки соприкосновения или хотя бы обозначить какие-то тренды движения», — подчеркнул политолог.
Напомним, ранее Дмитрий Песков подтвердил прилёт спецпосланника президента США в Санкт-Петербург. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уже встретился со Стивом Уиткоффом. В свою очередь Владимир Путин также намерен принять его. Встреча, кстати, уже началась.