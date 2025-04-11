Политолог раскрыл суть секретного послания Трампа, которое Уиткофф привёз Путину

Спецпосланник Стив Уиткофф привёз президенту России Владимиру Путину от его американского коллеги Дональда Трампа месседж личного характера, уверен политолог Леонид Крутаков. Суть секретного сообщения он раскрыл в интервью радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, речь идёт о контакте на уровне первых лиц, для которого не подходит даже телефонный разговор. Это означает, что Россия продолжает отстаивать свою позицию о необходимости обсуждения вопросов глобальной безопасности, а не только урегулирования конфликта на Украине. Однако американский политик не хочет признавать, что Путин усадил его за стол переговоров.