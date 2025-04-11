В Кремле раскрыли темы встречи Путина с Уиткоффом

Кремль не исключает возможности обсуждения президентом России Владимиром Путиным со специальным посланником американского президента Стивеном Уиткоффом предстоящей встречи с Дональдом Трампом. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

« [Это] может обсуждаться», — ответил Песков. Он также подчеркнул, что существует вероятность, что политики обойдут эту тему.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин встретится со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Петербурге. По его словам, политики обсудят украинское урегулирование. Встреча не имеет установленного тайминга. В то же время, представитель Кремля отметил, что не стоит ожидать значительных результатов от визита посланника.