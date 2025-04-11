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11 апреля, 13:23

В Кремле раскрыли темы встречи Путина с Уиткоффом

Песков: Путин с Уиткоффом могут обсудить встречу с Трампом

Владимир Путин. Обложка Life.ru

Владимир Путин. Обложка Life.ru

Кремль не исключает возможности обсуждения президентом России Владимиром Путиным со специальным посланником американского президента Стивеном Уиткоффом предстоящей встречи с Дональдом Трампом. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Это] может обсуждаться», — ответил Песков. Он также подчеркнул, что существует вероятность, что политики обойдут эту тему.

Дмитриев провёл встречу с Уиткоффом в Петербурге
Дмитриев провёл встречу с Уиткоффом в Петербурге

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин встретится со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Петербурге. По его словам, политики обсудят украинское урегулирование. Встреча не имеет установленного тайминга. В то же время, представитель Кремля отметил, что не стоит ожидать значительных результатов от визита посланника.

Александра Мышляева
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