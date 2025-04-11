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Регион
11 апреля, 14:42

Путин начал встречу со Стивом Уиткоффом

Президент РФ Владимир Путин начал встречу со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Кадры встречи показал Кремль.

Владимир Путин начал встречу со Стивом Уиткоффом. Видео © Telegram/Кремль. Новости

Спецпосланник Трампа заехал с супругой в синагогу перед встречей с Путиным
Спецпосланник Трампа заехал с супругой в синагогу перед встречей с Путиным

Напомним, 11 апреля Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург. В Кремле рассказали, что Путин и Уиткофф во время встречи обсудят украинское урегулирование. Ранее встречу с Уиткоффом провёл спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Telegram/Кремль. Новости

Александра Вишнякова
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