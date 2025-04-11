Путин начал встречу со Стивом Уиткоффом
Президент РФ Владимир Путин начал встречу со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Кадры встречи показал Кремль.
Владимир Путин начал встречу со Стивом Уиткоффом. Видео © Telegram/Кремль. Новости
Напомним, 11 апреля Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург. В Кремле рассказали, что Путин и Уиткофф во время встречи обсудят украинское урегулирование. Ранее встречу с Уиткоффом провёл спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Telegram/Кремль. Новости