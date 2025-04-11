Спецпосланник Трампа заехал с супругой в синагогу перед встречей с Путиным
Спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу в Петербурге
Специпосланник президента США Стивен Уиткофф побывал в Большой Хоральной Синагоге Петербурга. Обложка © Официальный сайт Большой хоральной синагоги в Санкт-Петербурге
Спецпосланник президента США Дональда Трампа посетил Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге. Стив Уиткофф побывал в уникальном памятнике архитектуры федерального значения в пятницу, 11 апреля.
«Он встретился с главами общины: главным раввином Петербурга М. М. Певзнером и председателем общины М. Д. Грубаргом. Визит состоялся в преддверии Песаха — праздника свободы», — сообщили в пресс-службе синагоги.
Там вручили гостю мацу и кошерное вино, а также поздравили с наступающим праздником. Кроме того, беседу с Уиткоффом о недельной главе Торы «Цав» провёл председатель общины и предложил ему «при возможности задержаться на денёк и отпраздновать пасхальный седер вместе с еврейской общиной». В синагогу также приехала супруга Уиткоффа и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Политик прибыл в Северную столицу, чтобы встретится с президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на повестке дня будет обсуждение вопросов урегулирования ситуации в Украине. Встреча не имеет заранее установленного времени.