Белый дом: США считают переговоры Уиткоффа и Путина шагом к миру на Украине

США рассматривают переговоры спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа в Петербурге как важный шаг на пути к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время регулярного брифинга для журналистов. Она подтвердила факт встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, но воздержалась от комментариев по существу переговоров, сославшись на необходимость не опережать заявления администрации.

«Я могу подтвердить, что г-н Уиткофф находится в России для прямых контактов с Кремлем и с Владимиром Путиным. Это ещё один шаг в переговорном процессе, который направлен на прекращение огня и итоговую сделку о мире между Россией и Украиной», — сказала она.