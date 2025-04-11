Белый дом: США считают переговоры Уиткоффа и Путина шагом к миру на Украине
Стивен Уиткофф и Владимир Путин в Петербурге. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
США рассматривают переговоры спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа в Петербурге как важный шаг на пути к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время регулярного брифинга для журналистов. Она подтвердила факт встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, но воздержалась от комментариев по существу переговоров, сославшись на необходимость не опережать заявления администрации.
«Я могу подтвердить, что г-н Уиткофф находится в России для прямых контактов с Кремлем и с Владимиром Путиным. Это ещё один шаг в переговорном процессе, который направлен на прекращение огня и итоговую сделку о мире между Россией и Украиной», — сказала она.
Ливитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп остаётся недовольным обеими сторонами конфликта и последовательно выступает за прекращение боевых действий. По её словам, американская сторона обладает определёнными рычагами влияния на переговорный процесс и намерена активно использовать их для достижения мирного соглашения. При этом представитель Белого дома выразила уверенность в его решимости довести дело урегулирования до логического завершения.
Напомним, Стивен Уиткофф сегодня прилетел в Санкт-Петербург. Там его встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, после чего посланник американского лидера отправился к Владимиру Путину. В ходе их разговора будет обсуждаться разрешение конфликта на Украине.