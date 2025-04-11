Песков: После встречи с Уиткоффом у Путина возможен разговор с Трампом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности, что после встречи Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом может состояться новый телефонный разговор между российским президентом и американским лидером Дональдом Трампом.
Песков допустил, что после встречи Путина и Уиткоффа разговор с Трампом возможен. Видео © Life.ru
«Теоретически возможен, да или нет», — сказал Песков.
Ранее Life.ru сообщал, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уже встретился со Стивом Уиткоффом. Позже он увиделся с Путиным. Встреча до сих пор идёт. Политологи уверены, что Уиткофф привёз Путину от Дональда Трампа месседж личного характера.
Life.ru