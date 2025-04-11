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11 апреля, 17:22

Песков: После встречи с Уиткоффом у Путина возможен разговор с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности, что после встречи Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом может состояться новый телефонный разговор между российским президентом и американским лидером Дональдом Трампом.

Песков допустил, что после встречи Путина и Уиткоффа разговор с Трампом возможен. Видео © Life.ru

«Теоретически возможен, да или нет», — сказал Песков.

Песков: Нынешний визит Уиткоффа стал его третьим приездом в Россию
Песков: Нынешний визит Уиткоффа стал его третьим приездом в Россию

Ранее Life.ru сообщал, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уже встретился со Стивом Уиткоффом. Позже он увиделся с Путиным. Встреча до сих пор идёт. Политологи уверены, что Уиткофф привёз Путину от Дональда Трампа месседж личного характера.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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