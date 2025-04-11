Песков: Нынешний визит Уиткоффа стал его третьим приездом в Россию
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф приезжает в Россию уже в третий раз. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков раскрыл подробности визита Уиткоффа. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Встречи не были секретами, это третий приезд Уиткоффа в нашу страну. Два раза он приезжал в Москву, сегодня в Санкт-Петербург. Собственно, первое рукопожатие — совершенно нормально это показать, всё-таки уже не в первый раз встречаются», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.
Он подчеркнул, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным представителем главы США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге будут проходить в закрытом режиме.
Напомним, ранее Дмитрий Песков подтвердил прилёт спецпосланника президента США в Санкт-Петербург. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уже встретился со Стивом Уиткоффом. Позже он увиделся с Путиным. Встреча ещё идёт.
Telegram / Кремль. Новости