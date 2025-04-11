Песков: Нынешний визит Уиткоффа стал его третьим приездом в Россию

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф приезжает в Россию уже в третий раз. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Встречи не были секретами, это третий приезд Уиткоффа в нашу страну. Два раза он приезжал в Москву, сегодня в Санкт-Петербург. Собственно, первое рукопожатие — совершенно нормально это показать, всё-таки уже не в первый раз встречаются», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.